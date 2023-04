Later deze week zeldzame ‘hybride’ zonsverduistering te zien in Australië en Azië

Woensdag plaatselijke tijd is in Australië en Azië een ‘hybride’ eclips te zien. Geen zorgen, je hoeft niet daadwerkelijk op een vlieger te stappen om de zeldzame gebeurtenis te zien. Dankzij een livestream kan je het natuurspectakel van overal ter wereld volgen.

Woensdagmiddag plaatselijke tijd in Australië en Azië kan je de maan zien passeren voor de zon. Het is echter geen gewone zonsverduistering maar een hybride. Dit betekent dat de maan de volle zon zal bedekken, waarna er zich ‘een ring van vuur’ zal vormen. De volgende hybride zonsverduistering vindt pas over tien jaar plaats.

Je kan de zonsverduistering online bekijken. Het Gravity and Discovery Centre and Observatory zal een livestream voorzien vanuit Exmouth, Australië, waar elk stukje van de zon om 11.30 uur plaatselijke tijd gedurende 58 seconden bedekt zal zijn. West-Australië ligt ongeveer 7 uur voor op België, dus de live video begint hier bij ons rond 18.30 uur. Als je de livestream mist kan je achteraf ook foto’s en opnames van de gebeurtenis bekijken.

“Ik kijk uit naar deze eclips, omdat het een lang verwacht feest is,” zegt heliofysicus Jia Huang van Berkeley. “Een hybride eclips is zeer zeldzaam.”

Een gezonde waarschuwing: als je toch in één van de landen bent waar de eclips te zien is, kijk dan nooit rechtstreeks in de zon. Zorg altijd voor een eclipsbril.

Vier soorten zonsverduisteringen

Een zonsverduistering vindt plaats als de maan tussen de aarde en de zon komt. Dankzij eeuwenlange observatie kunnen we de zonsverduisteringen voorspellen. “We kunnen deze gebeurtenissen nu met ongelooflijke nauwkeurigheid voorspellen”, zegt Metha, wetenschappelijk auteur. Het is maar goed dat we weten wanneer ze komen, dus we zijn niet verrast. “Stel je voor hoeveel auto-ongelukken een plotselinge zonsverduistering zou veroorzaken als mensen het niet verwachtten”, voegt hij eraan toe.

Er zijn vier soorten zonsverduisteringen: totaal, gedeeltelijk, ringvormig en hybride. Bij een totale zonsverduistering blokkeert de maan de zon volledig. Bij een gedeeltelijke zonsverduistering staan de zon en de maan niet helemaal op één lijn, dus er wordt enkel een deel van de zon bedekt. Bij een ringvormige zonsverduistering blijft een deel van de zon zichtbaar. Dit gebeurt enkel wanneer de maan het verst van de aarde verwijderd is en kleiner lijkt, waardoor een ring van het licht ontstaat. Tijdens een hybride zonsverduistering, zoals die van deze week, kan er een totale en ringvormige verduistering zijn vanwege de kromming van de aarde.