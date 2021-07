Kwik breekt alle records in Turkije: 49,1 graden gemeten in zuidoosten land

82-jarige pilote en 18-jarige Nederlan­der samen met Jeff Bezos opnieuw veilig geland op aarde

20:05 De eerste bemande ruimtevlucht van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is vanmiddag een succes geworden. Bezos ging zelf de ruimte in samen met zijn broer, een 82-jarige pilote en een 18-jarige Nederlander. Iets na 15 uur Belgische tijd vertrok van op een afgelegen site in het westen van Texas de New Shepard-draagraket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Bezos (57), de rijkste man ter wereld. Na 10 minuten en 10 seconden landde de capsule opnieuw veilig op aarde.