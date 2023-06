Krokodil krijgt jong zonder mannetje: is zo’n ‘onbevlekte ontvangenis’ wel goed voor een dier? En kan dit ook bij mensen?

Wetenschappers hebben voor het eerst een ‘maagdelijke geboorte’ vastgesteld bij een krokodil. In Costa Rica legde een vrouwelijke krokodil eieren zonder dat daar een mannetje aan te pas kwam. Een interessante ontdekking voor de wetenschap, maar is het voor de dieren zelf goed of slecht nieuws? En kan het ook bij de mens, zo’n onbevlekte ontvangenis? Bioloog Sterrin Smalbrugge licht toe. “Net dankzij de mix met een mannetje met andere genen zijn jongen goed bestand tegen allerlei ziekten.”

De 18 jaar oude vrouwelijke Amerikaanse krokodil legde de eieren al in januari 2018 in Parque Reptilandia. Eén ei had een volledig gevormde foetus die voor 99,9 procent genetisch identiek bleek aan de moeder, wat suggereerde dat het zich had ontwikkeld zonder dat het ei was bevrucht door een mannetje.

Aseksuele voortplanting, oftewel parthenogenese, is al decennia lang bekend bij biologen. Het komt voor in heel wat verschillende diersoorten waaronder hagedissen, vogels en slangen. Dat weet ook Bioloog Sterrin Smalbrugge. Twee jaar geleden deed ze zelf onderzoek naar het fenomeen bij slangen, meer bepaald bij de koningscobra. Ze vindt het dan ook ‘tof’ dat het nu bij krokodillen is waargenomen. “Dit is iets wat we al verwachtten, want een krokodil is ook een reptiel. Maar het is heel lastig om het te ontdekken. In het wild zie je het bijna niet, en in gevangenschap zijn we vaak afhankelijk van privécollecties.”

Maagdelijk voortplanten zie je vooral bij dieren die afstammen van dinosaurussen. Mogelijk ontwikkelden die de methode in tijden dat ze het heel moeilijk hadden om te overleven en hebben ze de kunst doorgegeven aan hun verre nakomelingen. Onderzoekers zeggen in het tijdschrift Biology Letters dat de vondst ‘prikkelende inzichten’ biedt in de mogelijke voortplantingsmogelijkheden van nu uitgestorven verwanten van krokodillen, waaronder de dinosaurussen.

Is dit een efficiënte manier van voortplanting?

Het is normaal dat deze dieren zich seksueel voortplan­ten, maar als ze heel lang niet in de buurt van een mannetje zijn geweest, kunnen ze dit doen Sterrin Smalbrugge De kleine krokodil in Costa Rica was volledig volgroeid, maar het lukte haar niet om uit het ei te kruipen. Ze is in de schaal gestorven. Dat gebeurt helaas bij de meeste gevallen van parthenogenese, verduidelijkt Smalbrugge. “Ze zijn eigenlijk niet levensvatbaar. Het is ook geen hele handige manier om voort te planten. Het liefst zien we dat dieren lekker seks hebben en een kind krijgen met een mannetje met andere genen. Zo zijn die jongen goed bestand tegen allerlei ziekten.” Er zijn bij haar maar een paar gevallen bekend van dieren die op deze manier wel volwassen werden.



Ook de cobra-kleintjes die Smalbrugge onderzocht, bleven niet lang leven. Maar het proces volgen is wel erg fascinerend. “Ik werd gebeld door een vriend van me. ‘Ze begint eieren te leggen, maar ze is nog nooit in de buurt van een man geweest', zei hij.” Ze kwam erachter dat de slang bevrucht was door een restproduct dat vrijkomt bij de aanmaak van de eicel: poollichaampjes. Maar het is ook mogelijk dat twee eicellen samensmelten om nieuw leven te vormen. “Dat gebeurt soms in extreme omstandigheden. Het is normaal dat deze dieren zich seksueel voortplanten, maar als ze heel lang niet in de buurt van een mannetje zijn geweest, kunnen ze dit doen. Dat is ook evolutie: als je geen mannetje vindt, is er toch een manier om je voort te planten.”

Volledig scherm De bloempotslang (Indotyphlops braminus) plant zich voort doordat de moeder zich kloont. © ThinkStock

Is dit ook mogelijk bij zoogdieren, zoals de mens?

Er zijn ook dieren die niet anders kunnen. Smalbrugge noemt de bloempotslang als voorbeeld, ook bekend als de gewone wormslang. Die plant zich voort doordat de moeder zich kloont. “Dat gaat razendsnel. Het is de meest verspreide slang ter wereld, want je heb er maar één dier voor nodig.” Logisch gevolg: van deze slang bestaan alleen maar vrouwtjes. Wel hebben vrouwtjes samen seks, om de hormonen die voor de voortplanting nodig zijn op te wekken.

In laboratoria wordt volop geëxperimenteerd met parthenogenese bij zoogdieren. Zo lukte het wetenschappers vorig jaar om een muis te creëren uit een niet-bevruchte eicel van de moeder. Kunnen mensen het dan ook? Hoewel het voor veel alleenstaande moeders een uitkomst zou zijn, acht Smalbrugge de kans zeer klein. Nog buiten beschouwing gehouden of het ethisch gezien kan.

Hoe dan ook moet maagdelijk voortplanten zo veel mogelijk voorkomen worden, vindt ze. “Ik vind het echt een beetje spannend. We zien dat steeds meer leefomgevingen gefragmenteerd raken. Wat gebeurt er als meer vrouwtjes geen mannetje meer kunnen vinden? Het blijkt niet te werken, want er komen geen levensvatbare dieren uit. Er is een reden dat er seks is, je krijgt een mix van verschillende genen. Het is dus vooral heel belangrijk dat de leefomgevingen van veel dieren aaneengesloten blijven.”

