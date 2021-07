Koude douche voor Richard Branson en Jeff Bezos: miljardairs mogelijk toch geen astronaut

Delen per e-mail

Het was de eerste aanpassing van de regels sinds 2004, het jaar dat de FAA zijn Wings-programma lanceerde voor commerciële astronauten. Dat had tot doel de commerciële ruimtevaart te stimuleren. Aanvankelijk moest je alleen een trainingsprogramma doorlopen en op een hoogte van meer dan 80 kilometer boven onze Aarde vliegen - wat Branson en Bezos deden - maar daar is nu een vereiste aan toegevoegd.

Aspirant-astronauten moeten voortaan ook een bijdragen leveren aan de veiligheid van ruimtevluchten. Dat laatste is een belangrijke opdracht van de FAA. Ze moeten “tijdens de vlucht activiteiten uitvoeren die essentieel zijn voor de openbare veiligheid of bijdragen aan de veiligheid van menselijke ruimtevluchten”. Wat daar exact onder valt, is een beslissing van de FAA.

De nieuwe regels werden dinsdag bekendgemaakt, de dag dat Jeff Bezos zijn ruimtevlucht maakte aan boord van een raket van zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Richard Branson had toen zijn vlucht al gemaakt aan boord van SpaceShipTwo van zijn ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic. Dat gebeurde op 11 juli.

Branson zou alles bij elkaar nog de meeste aanspraak kunnen maken op de nieuwe titel van astronaut. Zijn vlucht was een test voor de start van de eerste commerciële vluchten door Virgin Galactic volgend jaar. De CEO van Blue Origin zei net voor de lancering van Bezos en zijn crew echter dat de bemanning “niets te doen had aan boord” omdat de ruimtecapsule van Blue Origin volledig autonoom is.

Los daarvan moet je ook genomineerd worden voor de Wings van de FAA en een woordvoerder van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit vertelde aan nieuwszender CNN dat er momenteel geen inzendingen zijn.

Naast de FAA zijn er nog twee andere instanties die Wings uitdelen voor astronauten: de NASA en het Amerikaanse leger.

De Wings die Branson, Bezos en de andere bemanningsleden van hun ruimtevluchten opgespeld kregen na hun vlucht, waren zelfgemaakte pins van hun eigen bedrijven.

