Koppel achter vaccin Pfizer gelooft dat we herfst en winter goed kunnen doorkomen: "Tegen voorjaar zal virus zijn gruwel verliezen”

De oprichters van het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech geloven dat we de herfst en de winter zonder veel kleerscheuren kunnen doorkomen. Dat hebben ze gezegd in een interview met de Duitse krant Bild . BioNTech ontwikkelde het vaccin dat door het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer wordt geproduceerd en verdeeld.

Ugur Sahin en Özlem Türeci werden vorig jaar wereldberoemd toen ze er in amper enkele maanden tijd in slaagden om een hoogst doeltreffend vaccin te ontwikkelen tegen het nieuwe coronavirus. Het was het eerste vaccin dat goedgekeurd werd door het Europese geneesmiddelenbureau EMA en het werd al snel op grote schaal gebruikt. In België is de overgrote meerderheid van de bevolking ermee ingeënt.

Lees ook BioNTech wil malariavaccin ontwikkelen

Het vaccin gebruikt een nieuwe techniek en werkt op basis van mRNA. In mRNA-vaccins zit een stukje genetische code van een specifiek onderdeel van het virus. In het geval van BioNTech/Pfizer gaat het om een code van het zogeheten spike-eiwit, waarmee het virus lichaamscellen binnendringt. Het immuunsysteem herkent dat eiwit als vreemd en valt het aan als je met het vaccin ingeënt wordt. Als de gevaccineerde persoon later in aanraking komt met het coronavirus zelf, herkent het afweersysteem het spike-eiwit en komt het in actie.

Booster

Van het vaccin van BioNTech/Pfizer zijn twee dosissen nodig om beschermd te zijn. Verscheidene landen zijn intussen al gestart met het toedienen van een derde dosis (booster). Volgens Sahin werd het vaccin daarbij niet aangepast voor de deltavariant. “Dat is op dit moment niet nodig. Als de hoeveelheid antilichamen hoog genoeg is, werkt het vaccin prima tegen de deltavariant. Als er ooit een variant zou komen waartegen het vaccin niet meer zo effectief is, kunnen we het binnen enkele weken aanpassen. Alles samen zou het iets minder dan drie maanden duren voordat we dat aangepaste vaccin ook zouden kunnen produceren.”

Sahin en Türeci geloven dat we een grote kans hebben om de herfst en de winter goed door te komen. “Als het virus niet ingrijpend verandert - en het lijkt vrij conservatief te zijn - én als het lukt om de vaccinatiegraad de komende weken nog verder te verhogen”, klinkt het wel als voorwaarden in Bild. “We verwachten dat tegen volgend voorjaar bijna iedereen van de bevolking immuun zal zijn, hetzij door vaccinatie, hetzij door een coronabesmetting. Het virus zal er dan nog altijd zijn, maar het zal zijn gruwel verliezen.”

Medewerkers

De oprichters schatten dat tegen het einde van dit jaar wereldwijd een miljard mensen ingeënt zal zijn met het vaccin van BioNTech/Pfizer. En ze zijn er zeker van dat het mogelijk moet zijn om nog meer mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren. Of in hun eigen bedrijf iedereen gevaccineerd is? “We hebben het aan al onze medewerkers aangeboden. Onze vaccinatiegraad ligt op meer dan 90 procent”, klinkt het.

LEES OOK: