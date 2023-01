Komeet die laatst gezien werd door Neanderthalers is eind deze maand weer met blote oog zichtbaar

De passage van C/2022 E3 (ZTF) is uniek, want de komeet komt maar om de 50.000 jaar voorbij. De laatste keer dat hij door mensen werd waargenomen, was toen de Neanderthalers nog rondliepen op aarde. Om de komeet te zien, hoef je gelukkig geen telescoop of verrekijker in huis te halen: je zult hem met het blote oog kunnen waarnemen.