Knallen we binnenkort zo satellieten de ruimte in? Eigenzinnige start-up katapulteert met giga centrifuge NASA-lading omhoog

De Amerikaanse start-up SpinLaunch vindt het maar niets dat satellieten met vervuilende raketten de ruimte in worden geslingerd. Het experimenteert met een eigenzinnige alternatieve manier van lanceren, met behulp van een giga centrifuge die satellieten met een immense kracht de lucht in moet katapulteren. Zopas maakte SpinLaunch haar tiende geslaagde testvlucht, met onder meer een proeflading van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf NASA aan boord. Het werd een knallend succes.

Wat spreekt het tot de verbeelding: een enorme centrifuge van 50 meter hoog - met de toepasselijke scifinaam ‘Suborbital Accelerator’ - die vanuit een woestijnlandschap bij Spaceport America in New Mexico lekker weer wat satellieten de ruimte in slingert. Zover zijn we nog niet, maar binnenkort misschien wel - want de Amerikaanse start-up achter het idee, SpinLaunch, is net geslaagd in een belangrijke test. Het bedrijf opende overigens nog maar in 2020 zijn lanceersite. Ze zetten er vaart achter.

Volledig scherm De centrifuge van SpinLaunch. © SpinLaunch

Weg met raketten

SpinLaunch, dat de snelgroeiende satellietlanceringsindustrie wil transformeren door ladingen groener en goedkoper de ruimte in te katapulteren met minimale raketbrandstof, slaagde op 27 september in zijn tiende succesvolle testvlucht in minder dan een jaar tijd. Die was deel van een grotere testcampagne die moet bepalen of wetenschappelijke nuttige ladingen en satellieten de stress van de bijzondere lanceringsprocedure überhaupt kunnen overleven. Meer dan 150 bezoekers keken toe hoe de ronde reus zijn kogel in de lucht afvuurde.

8.000 kilometer per uur

Volledig scherm De betrokken partners bij de test krijgen een tour. © SpinLaunch Onder meer een sonde van NASA, maar ook ladingen van Airbus, Cornell University en satellietontwikkelaar Outpost ondergingen de kinetische test. Alle onderdelen werden in een capsule gestoken en vervolgens razendsnel rondgetold in de uit de kluiten gewassen wasmachine van SpinLaunch. Een 33 meter lange roterende arm verborgen in de witte behuizing draaide de lading sneller en sneller, tot een duizelingwekkende kracht van liefst 10.000 g en tot 8.000 kilometer per uur. Vervolgens werd de capsule hemelwaarts geschoten uit een verticale lanceerpijp.



Met g-kracht wordt de versnelling bedoeld die we voelen als gevolg van de zwaartekracht; 10.000 g is tienduizend keer de normale zwaartekracht. Ter vergelijking: bij de snelste achtbaan van België, de Kondaa in Walibi, is er sprake van een g-kracht van zo’n 4,5. Je voelt je dan 4,5 keer zwaarder dan normaal.

Succes

Na lancering haalden medewerkers de lading weer op en konden ze tot hun grote blijdschap uit de vluchtdata vaststellen dat die wel degelijk bestand bleek tegen het zinderende ritje in de Suborbital Accelerator. De payload van NASA was daarbij speciaal ontworpen om kritieke vluchtgegevens vast te leggen. Het bevatte een gyroscoop, een magnetometer, twee versnellingsmeters en sensoren voor temperatuur en vochtigheid.

Volledig scherm De capsule met de lading. © SpinLaunch

“De vliegtest toont aan dat de standaard satellietcomponenten van SpinLaunch-partners inherent compatibel zijn met de lanceeromgeving van het bedrijf, en heeft kritische vluchtgegevens opgeleverd, aangezien alle ladingen met succes werden gelanceerd en gerecupereerd”, meldt het bedrijf.

Met andere woorden: commerciële satellietonderdelen kunnen de enorme kracht van de alternatieve lancering met de elektrische centrifuge aan. Goed nieuws voor hun winkel natuurlijk.

Potentieel

“Deze tiende vluchttest vertegenwoordigt een belangrijk keerpunt voor SpinLaunch, aangezien we ons systeem nu extern hebben geopend voor onze klanten, strategische partners en onderzoeksgroepen”, legt Jonathan Yaney, oprichter en CEO van SpinLaunch, uit. “De gegevens en inzichten die zijn verzameld zullen van onschatbare waarde zijn voor zowel SpinLaunch, terwijl we de ontwikkeling van het Orbital Launch-systeem voortzetten, als voor onze klanten die naar ons kijken om hen te voorzien van goedkope, duurzame toegang naar de ruimte aan een hoge frequentie.”

Volgens Yaney bewijst de succesvolle tiende vlucht ook dat hun systeem “herhaaldelijk betrouwbaar” is. “Dit is geen raket en ons vermogen om in slechts elf maanden tijd zoveel tests uit te voeren en ze allemaal te laten functioneren zoals gepland, is duidelijk een bewijs van het potentieel van onze technologie.”

Hoog, hoger, hoogst

Er zijn natuurlijk nog heel veel volgende stappen in het proces om echt satellieten de ruimte in te katapulteren. Momenteel katapulteert SpinLaunch met de proefcentrifuge in New Mexico testladingen tot ongeveer 9 kilometer hoog. Dat is al aardig, maar tegelijkertijd ook lang niet hoog genoeg. De grens waar de aarde ophoudt en de ruimte begint, heet de Kármánlijn. Waar die lijn net ligt is voer voor discussie, want er is geen duidelijke overgang tussen de dampkring en het vacuüm van de ruimte. De NASA stelt dat de ruimte op 80 kilometer hoogte begint, de Internationale Astronautische Federatie (IAF) houdt een hoogte van 100 kilometer aan.

Nog even doorpakken dus. Later wil SpinLaunch daarvoor onder meer het grotere broertje van de Suborbital Accelerator inzetten, die nu alleen op papier bestaat: de ‘Orbital’. Maar zullen raketmotoren zelfs dan volledig uit te sluiten zijn? En wat met tal van andere moeilijkheden? Het Amerikaanse bedrijf toont zich ambitieus en mikt er op kleine satellieten in een lage baan om de aarde te krijgen tegen 2026. Een week voor de laatste testvlucht liet het bedrijf nog weten dat het nog eens 71 miljoen dollar (72,5 miljoen euro) heeft opgehaald bij een recente financieringsronde.

Of ze ook ooit mensen met hun centrifuge de ruimte in kunnen slingeren, lijkt vrij tot zeer onwaarschijnlijk. Een g-kracht van 14 is dodelijk. SpinLaunch ambieert dat ook niet.

Volledig scherm De verschillende ladingen aan boord. © SpinLaunch

