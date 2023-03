KMI waarschuwt met code geel voor winterse buien en gladheid morgen: “Tijdens de ochtendspits kan er een paar centimeter sneeuw vallen"

Door koude arctische lucht verhoogt de kans op sneeuw en de vorming van ijsplekken in de loop van de nacht. Vannacht en morgenvroeg trekt het front vanaf Frankrijk opnieuw over ons land met de nodige winterse neerslag. In het noorden kan tot 2 centimeter sneeuw vallen, in het zuiden tot wel 5 centimeter. Het KMI waarschuwt voor gladheid en kondigt code geel af voor heel het land gedurende de hele dag. Ook donderdagochtend pas je best nog op voor gladde wegen, vertelt David Dehenauw in VTM Nieuws.

KIJK. Waar en hoeveel gaat het morgen sneeuwen?

Deze namiddag blijft het bewolkt met perioden van regen en lokaal smeltende sneeuw. De meeste neerslag in Vlaanderen zal in het centrum van het land vallen. In het zuiden verwacht men minder neerslag, al kan die op de toppen wel een winters karakter hebben. Maxima schommelen tussen 1 en 6 °C bij een zwakke tot matige wind uit het westen in Vlaanderen en een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten in Wallonië. Daar zijn windstoten tot 55 km/u mogelijk.

Vanavond verschuift de storing zich naar het zuidoosten van ons land. Hierdoor klaart het op in Vlaanderen maar koelt het ook sterk af. Er kunnen zich dus ijsplekken vormen waar het wegdek nog nat is. Ten zuiden van Samber en Maas valt er gedurende de hele nacht (smeltende) sneeuw. In de loop van de nacht trekt de storing opnieuw over ons land vanaf de Franse grens. Dit betekent dat (natte) sneeuw in Vlaanderen niet uitgesloten is. Minima schommelen tussen - 2 en + 1 °C bij een matige oostenwind. Door de vorming van ijsplekken en sneeuwval kan het wegdek glad zijn. Daarom kondigt het KMI code geel af voor heel het land.

Volledig scherm Code geel voor gladheid op woensdag 08/03/2023 © KMI

Morgen ligt de neerslagzone in de ochtend nog steeds over ons land. Hierdoor kan er in totaal tot 2 centimeter vallen in het noorden, 5 cm in het centrum en 10 cm in het zuiden. “Het blijft moeilijk inschatten hoeveel sneeuw er effectief zal blijven liggen," zegt Dehenauw. Hij benadrukt dat het om “voorlopige berekeningen" gaat. Code geel voor gladheid blijft alsnog de hele dag van kracht. In Vlaanderen wordt het geleidelijk aan terug droog met enkele opklaringen. Maxima komen uit op een 1 tot 4 °C in Vlaanderen en 4 tot 9 °C in Wallonië. Tegen de avond bereikt opnieuw een neerslagzone ons land vanaf het zuidwesten. De koudere lucht boven Vlaanderen zorgt ervoor dat de neerslag een winters karakter kan hebben bij maxima rond het vriespunt. In het zuiden is het zachter en valt er voornamelijk regen. Minima schommelen tussen - 3 en + 5 °C. Het is ook in de nacht van woensdag op donderdag oppassen voor gladde wegen.

Donderdag is de weersituatie nog delicaat in de ochtend met winterse neerslag. Naarmate de dag vordert wordt het rustiger en droger. Het KMI waarschuwt echter nog voor gevaarlijke situaties door ijsplekken of beperkt zicht. De rest van de dag verloopt wisselend tot zwaarbewolkt. Wat buien kunnen zich voordoen vanaf het zuidwesten. Weliswaar gaat deze nieuwe impuls van neerslag gepaard met de aanvoer van zachtere lucht. Tegen de avond bereiken we maxima van 5 tot 11 °C.

Die stroming vanuit het zuidwesten zorgt ook voor zachtere temperaturen op vrijdag. Het is bewolkt en regenachtig, maar wel bij maxima rond de 10 °C.

Ook het weekend lijkt de nodige wisselvalligheid met zich mee te gaan brengen.