KLOPT DAT. Sterven spinnen als je ze opzuigt met de stofzuiger?

Nu het weer steeds beter wordt, is de kans groot dat je spinnen in huis ziet rondkruipen. Snel even de stofzuiger bovenhalen, is dan voor velen het antwoord. Maar dood je die beestjes daar wel mee? Of kunnen ze even later toch weer ongemerkt uit je stofzuigerslang klauteren en opnieuw in de hoek van de kamer belanden? Wij zochten het uit.

De kans dat spinnen een tochtje door je stofzuigbuis niet overleven, is best groot. Stofzuigers vandaag de dag kunnen een zuigkracht van maar liefst 140 kilometer per uur hebben. Daarmee heb je je ongewenste gasten meestal al gedood of dodelijk verwond nog voor ze in de stofzuigerzak belanden. Uit een Braziliaanse studie uit 2007 bleek dit bij alle 240 proefspinnen het geval te zijn – vooral dankzij het plastieken plaatje voor het reservoir waar veel spinnen tegenaan knalden. Maar ook zonder dit obstakel stierf meer dan de helft van deze ‘geleedpotigen’ al binnen de 24 uur.

Toch is de ene spinnensoort al sterker dan de andere. Zo zal je stofzuiger een zeer effectief moordwapen blijken voor de grote trilspin – beter bekend als de hooiwagenspin – die met haar kleine lijfje en lange poten niet goed bestand is tegen zo’n grillige rit. Ook kleinere spinnen zullen sneller het loodje leggen, terwijl de klassieke huisspin de zuigkracht van het elektrische toestel een stuk beter kan weerstaan. Eens dit stevigere type echter in de stofzuigerzak belandt, ligt er verstikkingsgevaar op de loer door het grote kluwen aan stof en pluizen. En ook het gebrek aan zuurstof, vocht en de hitte in dit afgesloten compartiment kunnen haar al snel fataal worden.

Wat als de spin de stoffige achtbaanrit overleeft?

Leeft de spin toch nog, dan zal ze hoe dan ook geen eitjes kunnen leggen in deze donkere stoffige zone. Om zich te kunnen voortplanten, kan ze de lange terugtocht door de slang aanvatten. Wil je een reünie in de kamer voorkomen, dan is het een goed idee om een extra grote prop stof mee te nemen na het opzuigen van de spin. Zo is de kans groter dat het achtpotige dier meteen stikt. Al helemaal als jouw model stofzuiger iets minder krachtig functioneert. Ook de stang van je apparaat plat leggen, waarmee je de luchtstroom beperkt en de spin disoriënteert, maakt de terugreis naar de bewoonde wereld een stuk lastiger.

Sommige stofzuigers met korte openingen, denk maar aan modernere handmodellen, beschikken daarnaast over een éénrichtingsluik. Hiermee kan het afval enkel naar binnen, niet naar buiten. In dat geval is het dus wel einde verhaal voor de spin. Heb je niet zo’n stofzuiger, sluit de stofzak dan goed af en gooi hem meteen weg na het opzuigen van het harige beest.

Klinkt dit alles je toch wat wreed in de oren als dierenliefhebber? Gelijk heb je, want spinnen blijven uiterst nuttige dieren die je van een hoop insecten in je huis en tuin kunnen verlossen. Beter is om het spinnetje met een omgekeerd glas en bierviltje naar buiten te begeleiden en hem daar aan het werk te zetten.

