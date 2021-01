Klimaatverandering wordt door 64% gezien als een wereldwijde noodsituatie

De Peoples’ Climate Vote, een initiatief van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties en de Universiteit van Oxford, is de grootste peiling ooit naar klimaatverandering. Maar liefst 1,2 miljoen mensen uit 50 landen, van wie 500,000 jongeren onder de 18, namen deel. En wat bleek? Meer dan de helft beschouwt het klimaatprobleem als een wereldwijde noodsituatie en vraagt dat er eindelijk actie ondernomen wordt.

Met 81% bleek de bezorgdheid het grootst te zijn in Italië en het Verenigd Koninkrijk, dat dit jaar tevens gastheer is van de COP26-klimaattop. Van alle hoge-inkomenslanden bengelen de Verenigde Staten onderaan met 65%. Al komt daar binnenkort misschien verandering in nu president Joe Biden de klimaatverandering tot één van zijn prioriteiten heeft gemaakt. In lage-inkomenslanden is de bezorgdheid over het algemeen lager, behalve in landen die de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor kleine eilandstaten die hun land beetje bij beetje zien verdwijnen door een stijgende zeespiegel. Ook de leeftijd en opleiding speelden een rol. Vooral jongeren onder de 18 en hoogopgeleiden maken zich meer zorgen.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Geert De Rycke

Ook beleidsmaatregelen werden onder de loep genomen. Men vroeg de deelnemers of ze achttien belangrijke klimaatbeleidsmaatregelen zouden ondersteunen in zes actiegebieden: economie, energie, transport, voedsel en landbouwbedrijven, natuur en bescherming van mensen. Wereldwijd stond het behoud van de natuur op nummer 1, op de hielen gevolgd door hernieuwbare energie en klimaatvriendelijke landbouw. De minst populaire maatregel bleek een plantgebaseerd dieet te zijn. Opvallend was dat lokale problemen zich vaak vertaalden in een duidelijke voorkeur voor specifieke maatregelen. In verstedelijkte gebieden was bijvoorbeeld de vraag naar elektrische auto’s of openbaar vervoer hoog. In landen met een hoge uitstoot stond hernieuwbare energie dan weer op kop.

Deze resultaten laten zien dat men wereldwijd een breed klimaatbeleid wilt dat verder gaat dan de huidige stand van zaken. De enquête brengt de stem van de mensen naar de voorgrond van het klimaatdebat en geeft tegelijkertijd ook aan hoe landen deze enorme uitdaging kunnen aanpakken met publieke steun. Maar er moet meer aandacht worden besteed aan de manier waarop sommige beleidsmaatregelen dit kunnen aanpakken en hoe deze ten goede komen aan de burgers. Een duidelijke communicatie is noodzakelijk.

Tot slot toont deze klimaatenquête, die aan de man werd gebracht via in-game-advertenties bij populaire mobile games, ook het potentieel aan van onconventionele methoden. Via deze weg bereikte men personen in landen waar nog nooit een bevraging was georganiseerd zoals Bhutan, de Democratische Republiek Congo, en Soedan. Vooral jonge mensen bleken zeer gemotiveerd om de enquête in te vullen. Deze studie heeft laten zien dat mobiele gamingnetwerken niet alleen veel mensen kunnen bereiken, maar ook verschillende soorten mensen in een diverse groep landen kunnen betrekken.