Klimaatneutrale wereld kost volgens onderzoek biljoenen extra.

Hoeveel schade en slachtof­fers? Observatie­vlieg­tui­gen en hulpgoede­ren vliegen naar Tonga, dat afgesneden blijft van de wereld

Na de onderzeese uitbarsting van de vulkaan ‘Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai’ in de Stille Oceaan zaterdag blijft Tonga, een koninkrijk van 177 eilanden in de eilandengroep in Polynesië, afgesneden van de rest van de wereld. Het is maandagochtend nog steeds niet duidelijk hoeveel schade, gewonden of zelfs overlijdens de vulkaanuitbarsting veroorzaakte. Tot 80.000 mensen kunnen getroffen zijn, meldden hulporganisaties aan de Britse openbare omroep BBC. Australië en Nieuw-Zeeland trachten de materiële schade vanuit de lucht op te meten.

17 januari