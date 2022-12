KIJK. Zo ziet ijs van meer dan 2 miljoen jaar oud eruit

Informatie over het klimaat, zoals de hoeveelheid CO2 in de lucht, kan worden gemeten door de luchtbellen in het ijs te analyseren. Momenteel hebben wetenschappers inzicht in het klimaat en CO2-niveaus van maar liefst 800.000 jaar terug. Die informatie haalden ze uit een ijskern die 20 jaar geleden in Oost-Antarctica werd geboord. Maar met het lopende project hopen ze nog verder terug in de tijd te kunnen reizen. “Het zou bijzonder waardevol zijn als we het kunnen terugbrengen tot drie of vier miljoen jaar, of zelfs ouder”, aldus de directeur van COLDEX Edward Brook.