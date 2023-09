KIJK. Vrouw filmt spectaculair natuurverschijnsel in Siberië

Smartwatch­band­jes zitten boordevol potentieel schadelij­ke bacteriën: “9 op de 10 test positief”

Draag jij regelmatig een smartwatch of fitnesstracker? Dan pas je maar beter op volgens de wetenschap. Uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Advances in Infectious Diseases, blijkt dat op 9 van de 10 bandjes van slimme horloges ziekteverwekkende bacteriën aanwezig waren. Maar naar welke bacteriën hebben de wetenschappers van Florida Atlantic University gekeken? Welke bandjes kwamen het slechtst uit de studie? En hoe hou je het best jouw bandje bacterievrij?