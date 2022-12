Kijk vannacht even omhoog: zie Mars van zijn beste kant én verduisterd door de maan

In de nacht van 7 op 8 december is het zover. Mars bevindt zich dan op zijn dichtste punt bij de aarde voor dit decennium én staat op één lijn met de zon en aarde. De planeet is dan op zijn grootst en helderst. De uitgelezen kans om Mars eens te bekijken met het blote oog. Je krijgt er trouwens nog een zeldzaam spektakel bij. De maan zal de planeet een uur lang verduisteren. De volgende keer dat dit gebeurt is pas in 2059.

Vannacht is het zo ver, dan staat Mars in oppositie. Dat betekent dat de rode planeet recht tegenover de zon zal staan met de aarde tussenin. Hierdoor is Mars vrijwel de hele nacht zichtbaar en een pak helderder dan normaal. Het ideale moment om eens naar boven te kijken.

Op zich is dit fenomeen niet heel bijzonder aangezien het om de 780 dagen plaatsvindt. Al is niet elke oppositie hetzelfde. Door hun ellipsvormige banen zal Mars het ene jaar dichter bij de aarde staan dan het andere jaar. Hoe dichter de planeet bij de aarde komt, hoe helderder en groter hij zal lijken aan onze hemel. Tijdens deze oppositie nadert de planeet tot op 80 miljoen kilometer. Een stuk dichter dan de gemiddelde afstand tussen Mars en onze planeet die zo’n 225 miljoen kilometer bedraagt.

Waar moet ik kijken?

Mars bevindt zich in het sterrenbeeld Stier en zal op zijn hoogste punt staan rond middernacht. Dat is op zo’n 63 ° boven de horizon in het zuiden. Mars is duidelijk zichtbaar met het blote oog als een roodachtige heldere ster aan de nachtelijk hemel vlakbij de volle maan. Door een verrekijker is het een wat grotere vlek. En met een telescoop zie je misschien wel donkere en lichte gebieden. Kijk je wat vroeger of later, dan is het handig om te weten dat hij opkomt in het oosten rond zonsondergang en verdwijnt in het westen rond zonsopkomst.

De volle maan zorgt voor nog een extra zeldzamer spektakel. Want de maan zal Mars eventjes bedekken. We krijgen dus een maansverduistering van de rode planeet tijdens een oppositie. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2007 en voor de volgende keer is het wachten tot 2059. Wil je dit eens gezien hebben, kijk dan om 6 u ‘s ochtends naar de volle maan. Die zal voor Mars schuiven en de planeet een uur lang uit het zicht doen verdwijnen. Rond 7u komt de planeet terug tevoorschijn.

Het weer zit weliswaar niet mee. Vanavond en vannacht zijn er winterse buien en is het vaak zwaar bewolkt. Al zijn opklaringen mogelijk. Vooral in het noordwesten kunnen die zelfs breed zijn.

Geen paniek als je vannacht Mars niet te zien krijgt. De planeet is ook in de periode rond de oppositie goed te zien. Ervoor is dat in de late nacht en vroege ochtend, erna eerder in de avond en vroege nacht.