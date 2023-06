KIJK. Vakantieganger houdt zonder het te weten een van de dodelijkste slakken ter wereld vast: “Gevaarlijk vleesetend dier”

Hoe kwam de Aziatische hoornaar in ons land terecht? Is hij écht gevaarlijk? En wat is het verschil met onze Europese hoornaar? 5 vragen beantwoord

De Aziatische hoornaar. Samen met de buxusmot waarschijnlijk de bekendste exoot van ons land. Meer nog, we lijken er in heel Europa niet meer van verlost te raken. Dit voorjaar zijn er al 10 keer meer koninginnen gezien dan in 2022. Maar waar komt de Aziatische hoornaar vandaan? Wat is het verschil met onze Europese hoornaar? En hoe gevaarlijk is hij nu écht? Bioloog Wietse Chanet vertelt alles over deze onstuitbare wesp.