KIJK. Spectaculaire beelden tonen hoe asteroïde door atmosfeer vliegt boven Noord-Frankijk

Groene komeet bereikt na 50.000 jaar zijn dichtste punt bij de aarde: waar en hoe kan je hem zien aan de nachtelij­ke hemel?

Maar liefst 50.000 jaar is C2022 E3 (ZTF) onderweg geweest. Dat is de naam van de groene komeet die voor het laatst in de buurt van de aarde kwam toen de Neanderthalers er nog op rondliepen. Momenteel nadert hij zijn dichtste punt bij de aarde. Maar wat is een komeet precies en hoe spot je hem in de komende nachten?

31 januari