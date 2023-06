KIJK. Schokkende NASA-video maakt CO2-uitstoot zichtbaar

Is een penis in de zomer echt groter dan in de winter? “Naast opwinding zijn er 2 zaken die hem doen krimpen of groeien”

Misschien heb je iemand dit ook al weten beweren, of het zelf al aan den lijve ondervonden: klopt het dat het mannelijke geslacht groter is in het zomerseizoen? En zo ja, hoe komt dat dan? Zijn er nog redenen waarom een penis plots kan groeien of krimpen? Uroloog Piet Hoebeke (UZ Gent) neemt het woord. “Hoe meer stress een man heeft over de lengte van zijn penis, hoe korter die wordt.”