KIJK. Ondergelopen straten, omgevallen bomen en zware hagel: zwaar onweer teistert Duitsland

KIJK. Kan een libel steken?

300 miljoen jaar geleden vloog hij al rond op deze planeet. De libel is dan ook een van de oudste insecten ter wereld. Een echte stuntpiloot die vaak tot de verbeelding spreekt en een fascinerend roofdier. Maar waarom is dit zo? En klopt het wel of niet dat een libel jou gemeen kan bijten of steken? In deze video gaat onze HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters samen met Jef Hendrix van Natuurpunt op zoek naar libellen en een antwoord op deze vragen.