KIJK. Nieuwe stekelige dinosaurus ontdekt op Engels eiland, suggereert dat dino’s ook wel eens op reis gingen

Wat doe je als een wesp jou steekt en hoe kan je het voorkomen? “Ben je hier gestoken zoek dan onmidde­lijk medische hulp”

In de zomer zie je haar vaak voorbij vliegen: de wesp. Van veraf een mooi insect, maar te dichtbij zien de meeste mensen haar liever niet komen. Want wie weet steekt ze je wel. Kan je dit voorkomen? En als je toch gestoken wordt, wat doe je dan het best? Bioloog Wietse Chanet legt alles wat we over een wespensteek moeten weten uit.