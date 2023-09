KIJK. Mysterieus blauw licht te zien vlak voor aardbeving Marokko: wat kan dit zijn?

Vlak voor de aardbeving in Marokko plaatsvond waren er mysterieuze blauwe lichtflitsen aan de hemel te zien. Een beveiligingscamera kon deze op beeld vastleggen. Eerder werden er al gelijkaardige lichtfenomen waargenomen bij andere zware aardbevingen, waaronder die in Turkije. HLN wetenschapsexpert Martijn Peters geeft duiding over deze bijzondere aardbevingslichten.