KIJK LIVE. Nasa verspreidt eerste videobeelden na landing Marsverkenner

De Marsrobot is uitgerust met in totaal 19 camera’s waarvan drie camera’s beelden van de landing moesten maken. Eentje stopte met werken, maar de overige twee slaagden er gelukkig wel in om de landing te filmen.

Het resultaat ziet er ietwat surrealistisch uit, alsof het om een of andere filmscène gaat. In werkelijkheid wordt de oppervlakte van Mars getoond. Zodra de robot zo'n 20 meter verwijderd is van de rode planeet, gaat het er plots wat ruiger aan toe. Zo zien we het gruis opwaaien door de stuwraketten. Enkele seconden later landt Perseverance mét succes op Mars “op een veilige en vlakke plek”, volgens de NASA-ingenieurs. Hoewel de robot ook is uitgerust met een microfoon, kon er helaas geen audiomateriaal worden verzameld.