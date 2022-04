KIJK LIVE. Lancering eerste volledig commerciële bemande vlucht naar ISS geslaagd: astronauten melden zich vanuit ruimte

Er is een nieuw hoofdstuk begonnen in de bemande én commerciële ruimtevaart. Op Cape Canaveral in Florida is gisteren met succes een eerste volledig commerciële bemande vlucht vertrokken naar het Internationaal Ruimtestation. De bemanningsleden - die zelf hun reis financieren - hebben zich al een eerste keer gemeld vanuit de ruimte. Je kan hun aankomst in het ISS om 12.45 uur hier live volgen.