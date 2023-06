KIJK. Kan een libel steken?

Hoe slim is de bij? Expert legt uit: “Ze hebben een eigen persoon­lijk­heid, emoties, unieke taal en kunnen tellen”

Je zal er waarschijnlijk zelden bij stilstaan als je er eentje ziet voorbijzoemen, maar de bij is een ingenieus diertje. Gedragsbioloog Lars Chittka (Queen Mary University) neemt ons mee in het wonderbaarlijke brein van het insect. Hoe zitten hun hersenen in elkaar? Hoe intelligent zijn ze echt? En hebben ze een persoonlijkheid? Ontdek hier alles wat je nog niet wist over de bij.