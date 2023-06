KIJK. Hoe zie je het verschil tussen een Aziatische en Europese hoornaar?

Gevaarlij­ke evolutie van kleine patronen naar grote flessen lachgas: wat doet het met je lichaam? “Op lange termijn kan er impact zijn op je zenuwstel­sel”

Recreatieve gebruikers van lachgas gebruiken steeds vaker grote lachgasflessen in plaats van kleine patronen. Dat blijkt uit onderzoek van safe.brussels naar het gebruik van lachgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een gevaarlijke trend, met meer gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Wat kunnen die gevolgen zijn? Wat doet lachgas eigenlijk met je lichaam? En kan je merken aan je kinderen of ze ermee experimenteren? Tien vragen aan Tom Evenepoel, coördinator van De Druglijn: “Bij wie hier gevoelig voor is, kan het leiden tot psychoses.”