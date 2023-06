KIJK. HLN en Natuurpunt speuren naar de Europese hoornaar

Wespen, vaak zien we ze als lastposten. Maar het zijn best wel nuttige beestjes. Eén nest eet al gauw enkele honderdduizenden vliegen en muggen per week. Best handig dus. Maar in deze aflevering gaan we niet op zoek naar de gewone wesp (Vespula vulgaris) die in de zomer rond onze frisdrank ligt te zoemen. Neen, ons doel is de koning der wespen: de Europese hoornaar (Vespa crabro). Martijn en Jef trekken de natuur in.