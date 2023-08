KIJK. Extreem noodweer teistert China: meedogenloze regen verandert wegen in kolkende rivieren

Tyfoon Doksuri heeft de Chinese hoofdstad Peking blank gezet. De stortregen en overstromingen van de voorbije dagen hebben al zeker elf doden geëist. Er zijn ook 27 vermisten. Dat melden de staatsmedia dinsdag. Doksuri is een van de zwaarste stormen die China in jaren heeft getroffen. De Chinezen zetten zich ondertussen schrap voor de volgende tyfoon die op hen afstevent.

KIJK. Natuurgeweld treft Chinese hoofdstad Peking: dodental loopt op naar elf

In de westelijke buitenwijken van Peking werden maandag auto’s weggevaagd toen de meedogenloze regen de wegen in kolkende rivieren veranderde. Twee lichamen werden gevonden in een rivier in het district Mentougou, terwijl reddingswerkers honderden anderen in veiligheid brachten in andere delen van de stad. Meer dan 52.000 mensen in de stad zijn geëvacueerd.

Honderden wegen zijn overstroomd. De hevige regenbuien leidden tot de tijdelijke sluiting van verschillende spoorwegen en snelwegen in de hoofdstad, terwijl ook scholen gesloten bleven en mensen werd verteld binnen te blijven. Naast Peking werden de naburige stad Tianjin en de provincie Hebei getroffen door zware regenval, die de nasleep vormt van Doksuri. De tyfoon zwakte afgelopen weekend af tot een tropische depressie. Een half miljoen mensen in de zuidoostelijke provincie Fujian werden gedwongen geëvacueerd vanwege overstromingen.

KIJK. Heftige beelden tonen hoe man onder boom beland die wordt losgerukt door de wind

De zware regenbuien zullen naar verwachting tot en met dinsdag aanhouden, waardoor de bezorgdheid over gevaarlijke overstromingen en aardverschuivingen toeneemt. Maandag gold voor negen districten van Peking een rode regenwaarschuwing, de hoogste van het land, terwijl het weersignaal in andere delen werd verlaagd naar het op een na hoogste niveau. In het hele land werden minstens 95 andere weerwaarschuwingen afgegeven.

Krachtigste tyfoon

Doksuri is de krachtigste tyfoon die in China aan land is gekomen en de sterkste storm die Fujian heeft getroffen sinds tyfoon Saomi in 2006. De dichtstbijzijnde en krachtigste storm die nabij Peking passeerde, was Rita in 1972. Door die storm kwamen minstens 39 mensen om het leven.

Doksuri neemt af, maar de autoriteiten bereiden zich alweer voor op de volgende naderende tyfoon: Khanun. Het is de zesde tyfoon die China naar verwachting zal treffen. Khanun zal naar verwachting snel aan kracht winnen en deze week de dichtbevolkte zuidoostkust van China in de provincie Zhejiang, tussen Sjanghai en Fujian, treffen.

KIJK. Het voorbije weekend moesten duizenden inwoners van Peking hun huizen verlaten

Piek bereikt

Storm Khanun groeide zondag uit tot een tyfoon die delen van de Filipijnen, waaronder de hoofdstad Manilla, onder water heeft gezet. Zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen worden ook verwacht in de berggebieden van het land, aldus het Filipijnse meteorologisch instituut Pagasa.

Volgens dat weerbureau kan de tyfoon dinsdag of woensdag ‘zijn piekintensiteit bereiken’. Tyfoon Khanun beweegt zich met een snelheid van 15 kilometer per uur, met aanhoudende winden van 150 kilometer per uur en windvlagen tot zelfs 185 kilometer per uur, aldus Pagasa. De verwachting is dat de tyfoon dinsdag de Filipijnen verlaat.

