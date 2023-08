KIJK. Dit is een van de grootste insecten van België en hij kan je wel eens stevig bijten

Deze 5 eeuwenoude infectie­ziek­tes maken ook bij ons kans op een terugkeer: “Als de laatste antibioti­ca niet bruikbaar worden, is er een probleem”

Lepra is here to stay in een deel van de VS, meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst. Ook andere oude ziektes komen in het westen opnieuw bovendrijven. Maar hoe ernstig is de situatie? ‘De Morgen’ vroeg het aan Ludwig Apers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. “Met een beetje overdrijving kunnen we stellen dat we ons bij het Tropisch Instituut straks niet meer moeten verplaatsen naar andere landen, die ziektes komen naar ons.”