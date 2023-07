KIJK. Deze vlieg houdt iedereen voor de gek

“Bijna 75 keer de oppervlak­te van België ontbreekt”: wetenschap­pers bezorgd over historisch dieptepunt in zee-ijs rond Antarctica

Nog nooit was er zo weinig zee-ijs te vinden rond Antarctica. In februari werd er zelfs een historisch dieptepunt bereikt. Op dat moment was er nog amper 1,79 miljoen km² zeeijs. En zelfs nu, in het midden van de winter, blijft de omvang van het ijs op recordlage niveau’s. Momenteel zitten we met een tekort van 1,15 miljoen km². Niet ten op zichte van wat normaal is, maar ten opzichte van het vorige record. Al blijft het voor wetenschappers moeilijk om het onderscheid te maken tussen afwijkingen binnen het klimaat van Antarctica en de bijdrage van klimaatverandering, aldus klimatoloog Lander Van Tricht (VUB).