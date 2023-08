KIJK. Australisch gezin kijkt vol ongeloof toe hoe massieve slang over hun dak kruipt

Keizerspin­guïn gaat ten onder aan verlies zeeijs: geen enkel jong overleefde 2022 in 4 van de 5 kolonies op Bellings­hau­sen­zee

Voor de keizerspinguïnkolonies van Bellingshausenzee, Antarctica, was 2022 een dramatisch jaar. Door het ongeziene verlies van zeeijs overleefde geen enkel jong in vier van de vijf kolonies. Dat meldt een nieuwe studie gepubliceerd in Communications Earth & Environment. Het is de eerste regionale mislukking van het broeden van de pinguïn in dertien jaar tijd. Dit wetenschappelijk onderzoek toont de enorme impact aan die de klimaatverandering heeft op deze dieren.