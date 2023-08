Keizerspinguïn gaat ten onder aan verlies zeeijs: geen enkel jong overleefde 2022 in 4 van de 5 kolonies op Bellingshausenzee

Primeur: bacterieën sporen voor het eerst kankercel­len op

Onderzoekers zijn er in geslaagd bacterieën zo te manipuleren dat ze kankercellen identificeren, zelfs op plekken waar kankers in de beginfase geen klachten geven zoals in de darmen. Het is de eerste keer dat zoiets gelukt is, de resultaten zijn gepubliceerd in Science.