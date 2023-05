Kan politie binnenkort testen op vermoeidheid achter het stuur? Onderzoekers ontwikkelen bloedtest die vermoeidheid kan opsporen

Wetenschappers hebben op vraag van het Australische ministerie van Verkeersveiligheid een bloedtest ontwikkeld die kan aantonen of iemand al dan niet vermoeid is. Zo’n bloedtest zou door de politie kunnen worden gebruikt na een ongeval, om na te gaan of extreme vermoeidheid van de bestuurder eventueel een rol heeft gespeeld. Al zullen eerst nog wat juridische bezwaren uit de weg moeten worden geruimd, verwachten kenners.

Bestuurders die vermoeid in hun wagen zitten, lopen aanzienlijk meer kans om een ongeval te veroorzaken dan wie uitgeslapen aan de rit begint. Volgens internationale schattingen kan ongeveer 20 procent van alle ernstige verkeersongevallen worden toegeschreven aan slaperigheid achter het stuur, beweert Vias, het instituut voor verkeersveiligheid. Ter vergelijking: alcohol is verantwoordelijk voor ongeveer 25 procent van de ongevallen met één of meer gewonden. Uit een bevraging van Vias bij 3.500 Belgische automobilisten blijkt dat 1 op de 20 autoritten in ons land worden uitgevoerd door een slaperige bestuurder.

Ongevallen door slaperigheid achter het stuur zijn vaak bijzonder ernstig, toch wordt er weinig aandacht besteed aan het voorkomen van vermoeidheid achter het stuur. In tegenstelling tot dronken rijden, wat relatief makkelijk op te sporen is, is het dan ook moeilijk objectief vast te stellen of iemand al dan niet vermoeid achter het stuur zit.

De Australische overheid wil dat probleem aanpakken en gaf enkele wetenschappers de opdracht om een test te ontwikkelen waarmee vermoeidheid kan worden opgespoord. Een team van onderzoekers aan de Monash University in Melbourne identificeerde vijf biomarkers in het bloed die met 90 procent zekerheid kunnen aantonen dat iemand langer dan 24 uur wakker is. Interessant is, volgens de wetenschappers, dat die biomarkers afkomstig zijn uit verschillende delen van het lichaam en dat het geen metabolieten zijn die kunnen worden beïnvloed door zaken als cafeïne of adrenaline. “Ze zijn heel erg afhankelijk van hoelang iemand wakker is, en we zien dat ze consistent zijn bij verschillende proefpersonen", legt professor Clare Anderson uit.

‘Vermoeidheidslimiet’

Het bloedonderzoek naar vermoeidheid staat nog maar in de kinderschoenen, en wetenschappers willen de test nog uitbreiden en hopen in de toekomst te kunnen specifiëren of iemand pakweg twee of vijf uur heeft geslapen. Nadien moet er ook nog een test worden ontwikkeld die makkelijk en snel kan worden uitgevoerd, zoals de adem- of speekseltest voor het opsporen van alcohol en drugs.

Vooraleer de politie een bestuurder kan testen op vermoeidheid zou er ook een wettelijk kader moeten worden voorzien. De ene persoon kan uitgeslapen zijn na een nachtrust van vijf uur, iemand anders heeft acht uur slaap nodig om volledig uitgerust te zijn. Een ‘vermoeidheidslimiet’ opleggen is dan ook niet eenvoudig, vrezen verkeersexperts.