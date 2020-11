Kan mondwater verspreiding corona verminderen?

Doodgewoon mondwater met 0,07 procent van het antimicrobiële en antivirale middel Cetylpyridinium Chloride (CPC) zou ‘veelbelovend’ zijn in de strijd tegen het coronavirus. Dat staat te lezen in een nieuwe studie van de universiteit van Cardiff. De mondspoeling doodt het virus binnen de 30 seconden bij experimenten in een laboratorium.

Vóór iedereen naar de supermarkt of de apotheek snelt om een voorraad mondwater in te slaan: het gaat om de eerste resultaten van een groot onderzoek. Ze werden nog niet door andere wetenschappers gecheckt. Er moet ook nog een klinische studie gebeuren bij mensen om te zien wat de effectieve impact van mondwater is op de concentratie van het coronavirus in het speeksel van proefpersonen.

Maar de resultaten zouden dus wel “veelbelovend “ zijn. De wetenschappers deden hun eerste tests in een laboratorium waar dezelfde omstandigheden werden gecreëerd als in de neus- en keelholte van de mens. Ze gebruikten mondwater van gewone merken met 0,07 procent Cetylpyridinium Chloride (CPC). Die antimicrobiële en antivirale stof kan door de wand van een cel heen dringen en die doen lekken, waardoor ze uiteindelijk afsterft. Wat bleek? Wel 99,9 procent van de virusdeeltjes was verdwenen binnen de 30 seconden.

Speeksel

Nu zal een klinische studie volgen van twaalf weken in het universiteitsziekenhuis van Wales om te zien of mondwater het aantal virusdeeltjes ook effectief vermindert in het speeksel van de mens. Onze mond zit namelijk vol hoeken en gaten en er worden nog heel wat andere stoffen afgescheiden, die ook kunnen reageren. De resultaten van dat onderzoek worden begin 2021 verwacht.

Professor David Thomas - die het onderzoek leidt - drukt erop dat die klinische studie noodzakelijk is voor er definitieve conclusies getrokken kunnen worden. “We moeten eerst te weten komen of het effect in het laboratorium overeenkomt met wat we zien bij mensen”, vertelt hij aan de Britse nieuwszender Sky News.

Er zal ook onderzocht worden hoelang het effect van spoelen met mondwater duurt. Een eerdere studie bij een kleine groep patiënten toonde volgens de onderzoekers dat de viruslading - het aantal virusdeeltjes dat een mens in zich heeft - tot zes uur lang gereduceerd was in de mond.

Druppeltjes

Het coronavirus verspreidt zich in belangrijke mate via druppeltjes speeksel en afscheiding uit de neus (bij praten, hoesten en niezen). Daar kunnen zowel voor, tijdens als na de acute fase van de ziekte virusdeeltjes inzitten, maar ze komen ook voor bij asymptomatische patiënten. Het reduceren van het aantal virusdeeltjes in de mond zou dus kunnen helpen om de verspreiding van het virus af te remmen.

De onderzoekers drukken er wel op dat mondwater géén geneesmiddel is tegen Covid-19 - het virus dat de ziekte veroorzaakt blijft gewoon aanwezig in de rest van het lichaam van een besmet persoon - en geen enkele garantie biedt dat het besmetting kan voorkomen. Mondwater zou wel een aanvulling kunnen vormen op andere beschermingsmaatregelen, zoals sociale afstand, mondmaskers en het wassen van je handen om overdracht te voorkomen.

Eerder onderzoek toonde wel al aan dat CPC werkt tegen het griepvirus.

Vorige maand maakte de Penn State College of Medicine ook al resultaten bekend van laboratoriumonderzoek dat erop wees dat mondwater coronavirussen kan uitschakelen. Hetzelfde geldt voor onderzoek van de Ruhr-Universität Bochum, waarvan de resultaten in augustus gepubliceerd werden. Maar ook in die onderzoeken moeten nog klinische tests volgen.

