Kan er leven ontstaan op een planeet zonder zon? “Er zijn veel plaatsen in het heelal die geschikt lijken voor het ontstaan van leven”

Hoewel er nog maar zo’n honderd solitaire planeten zijn waargenomen, vermoeden astronomen dat er minstens evenveel van bestaan als sterren. Deze planeten zijn uit hun zonnestelsel geschoten na een zwaartekracht-zet van een andere planeet of een voorbijkomende ster. Het lijkt een onwaarschijnlijke bakermat voor leven, maar het is best mogelijk volgens de wetenschap.

Want net als gewone planeten in een zonnestelsel kunnen ze manen hebben. En als zo’n planeet een maan heeft, met de juiste baan en atmosfeer, dan kan die in theorie meer dan een miljard jaar lang geschikte omstandigheden voor leven bieden.

Volledig scherm Een cluster sterren zoals waargenomen door de Hubble telescoop. Daartussen zweven talloze planeten die niet rond een eigen ster draaien. © AFP, Nasa

Zelf zonder ster kan het warm genoeg zijn

Op zo’n maan kan het onverwacht warm zijn. Tot die conclusie kwam de Chileense sterrenkundige Patricio Javier Ávila in 2021. Als de baan ervan niet perfect cirkelvormig is, maar een ellips, zorgt de getijdenwerking van de planeet de hele tijd voor vervormingen van de rots waaruit de maan bestaat. Dit levert wrijving op en dus hitte. Datzelfde zien planetologen dichter bij huis echt gebeuren, bij manen van Jupiter en Saturnus.

Als zo’n maan dan ook een voldoende dikke CO 2 -atmosfeer heeft – dus met een sterke broeikaswerking – kan het er warm genoeg worden om water vloeibaar te laten zijn. En water kan er komen dankzij chemische reacties die in gang gezet worden doordat deeltjes kosmische straling inslaan op de moleculen in de atmosfeer. Daarmee is al een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van leven vervuld.

Welke factoren zijn echt van belang?

Ze simuleerde het hele scenario met behulp van computermodellen. Eerst liet ze een jong zonnestelsel met 3 planeten, van het formaat Jupiter, zich ontwikkelen. Vervolgens ging er één planeet vandoor. Daarbij berekende ze hoe vaak de maan van zo’n planeet, ter grootte van de aarde, ermee verbonden bleef. Daarna ging ze mee op reis met het tweetal om te kijken of de door Ávila in 2021 berekende situatie zich voordeed én hoe lang die dan standhield.

Volledig scherm Of leven gemakkelijker op een duistere, maar warme maan ontstaat dan op een planeet die door een ster beschenen wordt, weet nog niemand. © Getty Images

Dat laatste is van belang omdat de baan van de maan steeds meer op een cirkel zal beginnen te lijken. Aangezien de wrijvingswarmte op de maan het gevolg is van een niet cirkelvormige baan rond zijn planeet betekent dit dat de warmtekraan langzaamaan dicht zal gedraaid worden. “Er kunnen veel plaatsen in het heelal zijn die geschikt lijken voor het ontstaan van leven”, aldus Roccetti. “Wat we zoeken zijn plaatsen waar die omstandigheden honderden miljoenen of zelfs miljarden jaren kunnen voortduren.”

De maan van een verweesde planeet kan daaraan voldoen, concludeerde ze in haar studie. Weliswaar enkel met de juiste omstandigheden. Als de maan bijvoorbeeld een even dichte atmosfeer had als de aarde, dan blijft het volgens haar berekeningen hoogstens 52 miljoen jaar warm genoeg. Met een tien keer zo dichte atmosfeer is dat al 276 miljoen jaar, en met 100 keer 1,6 miljard jaar. Niet onmogelijk, Venus heeft bijvoorbeeld zo’n soort atmosfeer.

Of leven gemakkelijker op een duistere, maar warme maan ontstaat dan op een planeet die door een ster beschenen wordt, weet nog niemand. Maar Roccetti ziet voordelen. “Er is water, maar niet heel veel. Allerlei plekken zullen vermoedelijk een afwisseling van droge en natte perioden zien. Dat is bevorderlijk voor het ontstaan van de lange moleculen waarmee het leven moet zijn begonnen. En een ster levert naast warmte ook zonnevlammen. Die kunnen een planeet die verder precies op de goede afstand staat om voor leven geschikt te zijn, van zijn atmosfeer beroven.” Daar heeft de maan van een solitaire planeet geen last van.

