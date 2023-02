KAART. Op deze plekken in België regent het vaker en meer

Heb je soms het gevoel alsof het bij jou thuis vaker regent dan ergens anders? Of misschien is het net omgekeerd, en krijgt jouw tuin veel minder regen. Dat gevoel zou zomaar eens kunnen kloppen. Want in bepaalde delen van België valt er vaker regen uit de lucht dan op andere plekken.

Na regen komt zonneschijn. Maar in sommige delen van België zien ze toch wat vaker regen dan zon. Dat is te zien in de Belgische klimaatatlas van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Die toont de geografische verdeling van de ‘normalen’ van verschillende meteorologische parameters zoals neerslag. Een ‘normaal’ is de gemiddelde waarde voor een periode van 30 jaar. Een langjarig gemiddelde dus. Momenteel kijkt het KMI terug naar de periode van 1 januari 1991 tot en met 31 december 2020.

Wat meteen opvalt is dat er best wel wat verschil zit tussen de droogste en natste plaatsen in ons land. In Haspengouw valt er zo’n 700 mm per jaar terwijl dat in de Hoge Venen 1.400 mm is. Gemiddeld valt er in ons land 910 mm per jaar. Lokaal neemt men de grootste regenval waar in de streek van Libramont-Carlsbourg-Bouillon alsook op de Baraque de Fraiture.

Een belangrijke factor in dit verhaal is de ligging van het terrein. Hoger gelegen regio’s kunnen meer neerslag verwachten dan lager gelegen gebieden. Dat komt omdat het reliëf de lucht dwingt te stijgen waardoor er zich makkelijker regenwolken vormen. Niet verwonderlijk dus dat er bijvoorbeeld aan de kust minder neerslag valt. Al blijf je daar best weg in de herfst, want dan regent het er net vaker door het warme zeewater. Het allerdroogste plekje van ons land is de streek van Sint-Truiden.

En wat met het aantal dagen dat het regent? Ook dat meet het KMI. Gemiddeld telt België 142 dagen waarbij er minstens 1 mm neerslag valt. En in de regio’s waar er het meeste valt, regent het ook het vaakst. In Haspengouw en aan de kust regent het tussen de 120 en 130 dagen van de 365, in het zuidoosten gaat dat vlot over de 150 dagen.

En voor zij die al die regen maar niets vinden en van de zon houden: het zonnigste plekje van het land is de kust.

