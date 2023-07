KAART. Op deze plaatsen in België regent het vaker en meer

Wat meteen opvalt is dat er best wel wat verschil zit tussen de droogste en natste plaatsen in ons land. In Haspengouw valt er zo’n 700 mm per jaar terwijl dat in de Hoge Venen 1.400 mm is. Gemiddeld valt er in ons land 910 mm per jaar. Lokaal neemt men de grootste regenval waar in de streek van Libramont-Carlsbourg-Bouillon alsook op de Baraque de Fraiture.



Een belangrijke factor in dit verhaal is de ligging van het terrein. Hoger gelegen regio’s kunnen meer neerslag verwachten dan lager gelegen gebieden. Dat komt omdat het reliëf de lucht dwingt te stijgen waardoor er zich makkelijker regenwolken vormen. Niet verwonderlijk dus dat er bijvoorbeeld aan de kust minder neerslag valt. Al blijf je daar best weg in de herfst, want dan regent het er net vaker door het warme zeewater. Het allerdroogste plekje van ons land is de streek van Sint-Truiden.