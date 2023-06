KAART. Op deze plaatsen in België onweert het vaker

Het KMI voorspelt voor vandaag en de komende dagen onweersbuien. Maar misschien heb je soms het gevoel alsof het bij jou doorheen het jaar vaker rommelt dan ergens anders? Of misschien is het net omgekeerd en heb je zelden last van onweer? Dat het ligt waaraan je woont in België zou zomaar eens kunnen kloppen. Want in bepaalde delen van ons land dondert en bliksemt het vaker.

Onweer is en blijft iets heel lokaal. Een explosief weerfenomeen dat moeilijk op voorhand te voorspellen is. Maar er zijn wel degelijk regio’s in ons land die er gevoeliger voor zijn dan andere. Dat is te zien in de Belgische klimaatatlas van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Die toont de geografische verdeling van de normalen van verschillende meteorologische parameters zoals het aantal onweersdagen. Een normaal is de gemiddelde waarde voor een periode van meerdere jaar. Een langjarig gemiddelde dus. Momenteel kijkt het KMI terug naar de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2020.

Heb je een hekel aan onweer, dan blijf je best weg uit de Hoge Venen. Met 21 dagen onweer per jaar staat deze regio bovenaan in ons land. Aan het andere uiteinde vind je de kust met 11 onweersdagen per jaar. Zo’n onweersdag wordt hier gedefinieerd als een dag waarop minstens één bliksemontlading wordt waargenomen binnen een straal van 10 km.

Het onweert natuurlijk geen hele dag. Daarom kan je ook de indeling maken op basis van het aantal uren dat het effectief onweert. Het patroon op de kaart blijft hetzelfde. Het minst aantal uren zie je aan de kust (18 uren), het meeste in de Hoge Venen (38 uren). Het KMI houdt trouwens ook het gemiddeld aantal grondinslagen per jaar bij. Dit gaat van 0.3 inslagen/km² aan de kust tot 1.4 inslagen/km² in de Hoge Venen. De gemiddelde waarde voor heel ons land bedraagt ongeveer 0.7 inslagen/km².

Het hogere aantal onweersdagen en -uren in de Ardennen en Hoge Venen is vooral te wijten aan het hoogteverschil. De hellingen duwen de lucht omhoog die vervolgens afkoelt en (onweers)wolken vormt. In Vlaanderen zien we dat hoe meer je naar het westen gaat, hoe minder onweer je zal tegenkomen. De kustregio ziet dus het minst aantal uren. Er vormen zich daar minder gemakkelijk wolken door het koude zeewater en de zeebries.

Daarnaast waait een groot deel van het onweer over uit het Franse binnenland met de zuidwestenwind. En dat komt vaker in het centrale en oostelijke gedeelte van Vlaanderen terecht. Maar zelfs aan de kust zie je nog een klein verschil. In Knokke dondert het meer dan in de Panne. In de herfst en winter komen de onweersbuien namelijk vanaf de Noordzee en bereiken het noorden van ons land vlotter. Dit is ook de reden dat het noorden van Oost-Vlaanderen en Antwerpen meer onweersdagen hebben.

De meeste bliksemactiviteit beperkt zich echter tot een paar maanden. Maar liefst 90 % van al de waargenomen bliksem vindt plaats tussen mei en augustus, met een piek in juni en juli. In de wintermaanden neemt men het minst aantal bliksemontladingen waar. Onweer ontstaat meestal ook op een bepaald moment in de dag: de namiddag. Het KMI neemt de hoogste bliksemactiviteit waar rond 17u00. In de avond en ochtend daalt die activiteit.

Hoe ontstaat onweer? Voor de ontwikkeling van onweer heb je een groot verschil in temperatuur nodig, meer bepaald warme lucht aan de grond en koude lucht erboven. De warme lucht zal dan stijgen en vormt torenhoge onweerswolken (cumulonimbi). Donder en bliksem: De lichtflits, die wij bliksem noemen, ontstaat door een elektrische ontlading in de lucht. Met een snelheid van tienduizenden kilometers per seconde overbruggen grote massa’s geladen deeltjes de afstand tussen de onderkant van de wolk en de aarde. Hierbij warmt de lucht razendsnel op tot 30.000 °C. Door deze plotse stijging in temperatuur zet de lucht uit wat een schokgolf veroorzaakt, de krakende geluidsgolf die wij donder noemen. Licht verplaatst zich sneller dan geluid en daarom zie je de bliksem voordat je de donder hoort.

