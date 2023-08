Juli 2023 wereldwijd officieel warmste maand ooit gemeten: “1,5 °C warmer dan het pre-industriële tijdperk”

Nog nooit was er een maand met zo’n hoge gemiddelde wereldwijde temperatuur. Dat blijkt uit de analyse van de Copernicus Climate Change Service. Net geen 17 °C werd het. Daarmee steeg het kwik in de maand juli van 2023 boven de grens van 1,5 °C uit wanneer vergeleken met het pre-industriële tijdperk. En ook in de oceanen liep de temperatuur op tot ongeziene records.

Het nieuwe maandelijkse rapport van de Copernicus Climate Change Service bevestigt dat juli effectief de warmste maand ooit gemeten is. Juli 2023 was met een wereldwijd gemiddelde temperatuur van 16,95 °C niet alleen 0,72 °C warmer dan het 1991 - 2020 gemiddelde voor juli. De afgelopen maand was ook bijna een halve graad (0,33 °C) warmer dan het vorige record van ‘warmste maand ooit’ van juli 2019. Hierdoor steeg juli 2023 maar liefst 1,5 °C uit boven de pre-industriële waarde (periode 1850-1900). Aan de basis lagen onder andere de hittegolven in meerdere regio’s in het noordelijke halfrond, waaronder Zuid-Europa. Daarnaast steeg het kwik ook vlot boven normale waarden in verschillende Zuid-Amerikaanse landen en Antarctica.

Volledig scherm Wereldwijde gemiddelde temperatuur van lucht aan het aardoppervlak voor alle maanden juli van 1940 tot 2023. Een blauwe kleur staat voor een maand die koeler is dan het gemiddelde, rood voor warmer. © C3S/ECMWF

Niet alleen aan land behaalden we recordtemperaturen, maar ook op zee. De gemiddelde wereldwijde oppervlaktetemperatuur van de oceanen bleef verder stijgen. Een trend die al aan de gang was sinds april en in juli opnieuw voor records zorgde. Voor de hele maand juli lag de gemiddelde temperatuur 0,51 °C boven het 1991 - 2020 gemiddelde.

Vooral het noorden van de Atlantische Oceaan was warmer dan normaal. Daar kwam het verschil zelfs uit op 1,05 °C. Er waren hittegolven ten zuiden van Groenland, in de regio van de Caraïben en de Middellandse Zee. Ook in het oosten van de Stille Oceaan steeg de temperatuur van het oppervlaktewater door de ontwikkeling van El Niño. In Antarctica ligt het zeeijs ook 15 % onder de normale waarde. Dit is de laagste hoeveelheid zeeijs in juli sinds de observaties met satellieten begon.

Volledig scherm Dagelijkse wereldwijde gemiddelde oppervlakte temperatuur van de oceanen (60°S–60°N) voor elk jaar van 1979 tot 2023 voor de periode van 1 januari tot en met 31 juli. © C3S/ECMWF

Wat we nu meemaken beschrijven veel wetenschappers als ongezien en ze vrezen dan ook voor de impact op natuur en mens. “Deze steeds frequentere en intensere ‘extreme gebeurtenissen’ hebben ernstige gevolgen voor zowel de mensen als natuur die eraan blootgesteld worden”, aldus Samantha Burgess, adjunct-directeur van de Copernicus Climate Change Service. “Momenteel is 2023 al het derde warmste jaar ooit gemeten met een waarde van 0,43 °C boven het gemiddelde voor januari tot en met juli (2016 - 0,49 °C en 2020 - 0,48 °C). In juli bereikten we zelfs al de 1,5 °C boven de pre-industriële waarde. Zelfs al is dit tijdelijk, het toont de urgentie aan waarmee we broeikasgassen moeten doen dalen. Die zijn namelijk een van de hoofdoorzaken van deze records die we nu zien.”

