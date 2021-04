Jonge boeren vrezen voor toekomst en trekken met tractors door Vlaanderen

Het is niet de bedoeling om het verkeer te hinderen of straten te blokkeren, benadrukt Groene Kring-voorzitter Bram Van Hecke. "Er zullen tussen 15 en 50 tractoren meerijden. Ze zullen door steden en gemeenten trekken, maar dat zal hoogstens lokaal en heel tijdelijk even hinder veroorzaken. We willen alles vlot laten verlopen en staan daarvoor in contact met de politie.”