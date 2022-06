Jill Peeters in oudste drinkwaterkrachtcentrale van Europa: “We zien onmiddellijke impact van klimaatverstoring op ons drinkbaar water”

Door de verschuiving van de seizoenen merkt men hier dat deze waterkrachtcentrale niet altijd even goed aangepast is. Tijdens droge jaren is er tien tot dertig procent minder energie. De klimaatverandering heeft ook een impact op de landbouw. Ondanks het feit dat er in deze regio in totaliteit voldoende mineraalwater aanwezig is, zijn de oogsten teruggelopen tijdens de voorbije droge jaren. De gewaskeuze is niet aangepast aan het nieuwe, warmere klimaat.