Japanse start-up ontwikkelt ballonnen die je naar rand van de ruimte brengen

Pijl en boog al duizenden jaren eerder in Europa gebruikt dan gedacht

In een grot in Zuid-Frankrijk is bewijs gevonden dat het eerste gebruik van pijl en boog in Europa door Homo Sapiens al 54.000 jaar geleden plaatsvond. Dat is duizenden jaren eerder dan voorheen werd aangenomen. Het onderzoek dat afgelopen woensdag werd gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Science Advances, vervroegt het gebruik van pijl en boog in Europa met meer dan 40.000 jaar.