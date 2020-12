Japan verlekkert zich aan gruis van asteroïde dat ons meer moet vertellen over ontstaan heelal

De medewerker van de Japanse ruimteorganisatie JAXA, gehuld in beschermende kleding, loopt ermee rond alsof de capsule is gestuurd door de goden. Wat lange tijd voor onmogelijk werd gehouden, is gelukt. Voor het eerst heeft de mensheid resten van een verre asteroïde in bezit. Met de ruimtesonde Hayabusa2 (Slechtvalk 2) zijn brokjes opgehaald van de asteroïde Ryugu na een knappe reis van vele miljarden kilometers. De capsule – met een diameter van 40 centimeter, landde zaterdag op aarde, in de Australische outback, in de woestenij van Woomera, bij Coober Pedy.