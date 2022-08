James Webb Space Telescope neemt voor het eerst koolstofdioxide waar in de atmosfeer van een exoplaneet

Een primeur voor de James Webb ruimtetelescoop. Voor het eerst heeft het observatorium onomstotelijk bewijs geleverd dat er koolstofdioxide (CO 2 ) voorkomt in de atmosfeer van een planeet buiten ons zonnestelsel. Het gaat om de gasreus WASP-39b die op 700 lichtjaar afstand van de aarde rond zijn ster draait. Dankzij wetenschappelijke ontdekkingen zoals deze krijgen we een beter zicht op hoe planeten en zonnestelsels zich vormen en hoe uniek wij zijn.

WASP-39b ... het is in de atmosfeer van deze exoplaneet - dat is een planeet die rond een andere ster dan onze zon draait - dat de James Webb ruimtetelescoop koolstofdioxide heeft waargenomen. WASP-39b is een gasreuzenplaneet met ongeveer dezelfde massa als Saturnus en een diameter net iets groter dan die van Jupiter. De gasreus is dus niet enkel minder compact, hij is ook een stuk heter. In tegenstelling tot onze koelere gasreuzen draait WASP-39b heel dicht rond zijn ster. De afstand tussen de twee bedraag maar een achtste van de afstand tussen onze zon en Mercurius. Hierdoor loopt de temperatuur er op tot 900 °C.

Wetenschappers ontdekten de exoplaneet al in 2011 maar lieten nu ook de gloednieuwe James Webb ruimtetelescoop er zijn infrarood oog op werpen. Want wanneer een exoplaneet voor zijn ster passeert dimt dit tijdelijk het sterrenlicht. Dat dimmen kan ons iets vertellen over de atmosfeer van zo'n planeet. Afhankelijk van de samenstelling daarvan zal een bepaald deel van het licht van de ster doorgelaten worden en een bepaald deel niet. De atmosfeer laat dus als het ware een soort handtekening achter in het sterrenlicht. Op basis hiervan kunnen wetenschappers bepalen welke chemische moleculen er aanwezig zijn, hoe dik de atmosfeer is, of er eventueel wolken zijn, ... . Dat wetenschappers WASP-39b als eerste doelwit hebben uitgekozen was niet onverwacht. De exoplaneet heeft een uitgezette atmosfeer en een korte omlooptijd van maar 4 aardse dagen waardoor je dit ‘dimmen’ gemakkelijk en vaak kan waarnemen.

Om deze detectie uit te voeren maakte het team van wetenschappers gebruik van de Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) van de grootste ruimtetelescoop ooit. In het resulterende spectrum van de exoplaneet WASP-39b zagen onderzoekers een duidelijk signaal van CO 2 . Het is het eerste gedetailleerde en onbetwistbare bewijs voor de aanwezigheid van koolstofdioxide op een planeet buiten ons zonnestelsel. “Het detecteren van zo’n duidelijk signaal is een goed voorteken voor wanneer we de atmosferen op kleinere, aardachtige planeten gaan bestuderen, die gelijken op onze aarde”, zegt Natalie Batalha van de Universiteit van Californië in Santa Cruz.

Het begrijpen van de samenstelling van de atmosfeer van een planeet is belangrijk omdat het ons iets vertelt over de oorsprong van de planeet en hoe deze is geëvolueerd. “CO 2 -moleculen zijn een belangrijk element in het verhaal van planeetvorming”, zegt Mike Line van de Arizona State University, een lid van het onderzoeksteam. “Door deze CO 2 te meten, kunnen we achterhalen hoeveel vast en hoeveel gasvormig materiaal er nodig was om de gasreuzenplaneet te vormen. In het komende decennium gaat de James Webb Space Telescope deze meting doen voor nog heel wat andere planeten. Hierdoor zullen we meer inzicht krijgen in hoe planeten ontstaan ​​en hoe uniek ons eigen zonnestelsel al dan niet is.”

Volledig scherm Het transmissiespectrum van de hete gasreus WASP-39b, vastgelegd door Webb's Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) op 10 juli 2022. Dit is het eerste duidelijke bewijs voor de aanwezigheid van koolstofdioxide op een planeet buiten ons zonnestelsel. © NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI), Joseph Olmsted (STScI)

Dat beaamt ook professor Leen Decin van het Instituut voor Sterrenkunde (KU Leuven), die meewerkte aan het onderzoek. Wetenschappers van de KU Leuven hadden een sleutelrol in de ontwikkeling en kalibratie van enkele instrumenten aan boord. “Dankzij de hoge gevoeligheid en resolutie van de James Webb ruimtetelescoop kunnen we nu eindelijk met grote accuraatheid de chemische samenstelling van de atmosfeer van exoplaneten bepalen. Dit is één van de prachtige bewijzen die tonen tot wat samenwerking van duizenden wetenschappers kan leiden“, reageert professor Decin.

En daar stop het internationale verhaal niet. Want al dit wetenschappelijk onderzoek valt onder het ‘James Webb Early Release Science-programma’ waarbij alle metingen meteen beschikbaar zijn voor andere onderzoekers. “Het doel is om de Early Release Science-waarnemingen snel te analyseren en toegankelijke hulpmiddelen te ontwikkelen die de wetenschappelijke gemeenschap kan gebruiken”, legt Vivien Parmentier van de Universiteit van Oxford uit. “Dit maakt bijdragen van over de hele wereld mogelijk en zorgt ervoor dat de best mogelijke wetenschap uit de komende decennia van waarnemingen zal komen.”

Wie weet wat we nog allemaal zullen ontdekken in de komende jaren ...

