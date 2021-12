James Webb ruimtetelescoop, de grootste ooit, wordt 24 december in de ruimte gelanceerd

Ruimtetele­scoop Hubble hapert opnieuw: wetenschap­pe­lijk onderzoek ligt stil

Ruimtetelescoop Hubble kampt opnieuw met een storing. Alle instrumenten aan boord staan sinds maandag in een zogeheten safe mode en het wetenschappelijk onderzoek ligt stil. Het is de tweede keer dit jaar dat dit gebeurt. De vluchtleiding op aarde onderzoekt wat er aan de hand is, laat ruimtevaartorganisatie NASA weten.

