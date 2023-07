James Webb ruimtetelescoop blaast eerste kaarsje uit: zijn mooiste beelden en spectaculairste ontdekkingen

Morgen vieren we de eerste verjaardag van de James Webb ruimtetelescoop. Op 12 juli 2022 toonde Webb zijn eerste afbeeldingen aan de wereld. Het begin van een jaar gevuld met heel wat prachtige beelden en wetenschappelijke ontdekkingen. Van de vroegste sterrenstelsel ooit tot de meest gedetailleerde analyse van een planeet zijn atmosfeer buiten ons zonnestelsel. Hier een overzicht gemaakt door onze redactie zodat je helemaal bij bent of nog eens kan nagenieten.

Het was president Joe Biden die de eerste foto van de nieuwe James Webb ruimtetelescoop (JWST) mocht vrijgeven. Op de foto zagen we in kleur duizenden sterrenstelsels die miljarden jaar oud waren. Om dit beeld te maken werd de James Webb gericht op een stukje hemel dat de naam SMACS 0723 draagt. Dit is vanop de zuidelijke hemisfeer van onze planeet (en dus niet vanuit België) te zien in het sterrenbeeld Vliegende Vis of Volans.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Om dit eerste beeld te creëren, verzamelde de Webb-telescoop gedurende 12,5 uur licht van verschillende golflengten. De Hubble had weken de tijd nodig om foto’s te maken van de SMACS 0723-cluster aan sterrenstelsels. De JWST is dan ook honderd keer gevoeliger dan de beroemde ruimtetelescoop.

Niet veel later werden nog 3 andere foto’s vrijgegeven. Het ging om Stephan’s Quintet (een visuele groepering van vijf sterrenstelsels), de ‘zuidelijke Ringnevel’ (de nevel is duizenden jaren geleden uitgestoten door de stervende ster) en de Carinanevel (een kraamkamer voor nieuwe sterren). Daarnaast was er ook nog een spectrum dat liet zien dat er in de atmosfeer van Wasp-96 b water aanwezig was.

Lees verder onder de afbeeldingen.

Volledig scherm ‘Stephan’s Quintet' heet deze groep van vijf sterrenstelsels op 290 miljoen lichtjaar afstand, naar de Franse astronoom Édouard Stephan, die het groepje in 1877 ontdekte. Vier van de vijf stelsels zijn gevangen in een onderlinge zwaartekrachtdans. Getijdenkrachten leiden tot schokgolven en het ontstaan van talloze nieuwe sterren in losgerukte en weggeslingerde slierten van gas en stof, die op de infrarode Webb-foto’s goed zichtbaar zijn. © AFP

Volledig scherm De ‘zuidelijke Ringnevel’, gefotografeerd door twee Webb-instrumenten (links door Nircam op wat kortere golflengten en rechts door Miri op langere golflengten), is een langzaam uitdijende schil van sterrengas op een afstand van ongeveer 2.000 lichtjaar (één lichtjaar is zo’n 9,5 biljoen kilometer). De nevel is duizenden jaren geleden uitgestoten door de stervende ster in het centrum. In zo’n afkoelende nevel ontstaan minuscule stofdeeltjes en verschillende moleculen, waaronder koolwaterstofverbindingen die aan de basis liggen van het leven. Over een kleine vijf miljard jaar zal ook onze eigen zon opzwellen tot een rode reuzenster en net zo’n uitdijende nevel het heelal in blazen. © AFP

Volledig scherm Het lijken oranje-blauwe penseelstreken op een impressionistisch schilderij, maar het zijn wervelende gas- en stofwolken in de Carinanevel, op 7.600 lichtjaar afstand. In de koude, stoffige krochten van dit nevelcomplex ontstaan nieuwe, zware sterren; een geboorteproces dat door Webb in detail bestudeerd kan worden, omdat infrarode straling dwars door de meeste stofwolken heendringt. Net als op de andere Webb-foto’s zijn de kleuren niet echt (het menselijk oog kan geen infrarode straling waarnemen); met verschillende kleuren worden verschillende infrarode golflengten in beeld gebracht. © AFP

Niet veel later ontdekt de JWST voor het eerst dat er CO 2 in de atmosfeer van de exoplaneet Wasp-39b zit. Een primeur voor de telescoop. Gasreus WASP-39b draait op 700 lichtjaar afstand van de aarde rond zijn ster. Voor het eerst heeft het observatorium onomstotelijk bewijs geleverd dat er koolstofdioxide (CO2) voorkomt in de atmosfeer van een planeet buiten ons zonnestelsel. Dankzij wetenschappelijke ontdekkingen zoals deze krijgen we een beter zicht op hoe planeten en zonnestelsels zich vormen en hoe uniek wij zijn.

Daarna was het tijd voor de een foto van het Karrenwielstelsel dat zich op zo’n 500 miljoen lichtjaar van de aarde bevindt. Tot nu toe was dit stelsel wat in nevelen gehuld als we met de Hubble keken door de grote hoeveelheden stof. Maar doordat de JWST naar infraroodlicht kijkt kan hij door al dat stof heenkijken waardoor de spaken in het wiel plots zichtbaar worden. Dit trucje past de JWST ook toe voor de Tarantula-nevel. Plots worden duizenden nooit eerder waargenomen sterren zichtbaar.

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm De data van James Webb maken eens te meer duidelijk dat het Karrenwielstelsel zich in een overgangsfase bevindt. Het was vermoedelijk ooit een normaal sterrenstelsel zoals de Melkweg, maar in het verleden was er een botsing op hoge snelheid tussen een groot spiraalstelsel en een klein sterrenstelsel dat niet zichtbaar is op de afbeelding. Door de botsing zijn de vorm en structuur veranderd; er is sprake van twee ringen en astronomen noemen het dan ook een ringsterrenstelsel. © AP

Volledig scherm De gaswolk of nevel ligt in het Grote Magelhaense Wolk-sterrenstelsel, dat zich 161.000 lichtjaren (één lichtjaar is ongeveer gelijk aan 9.460.000.000.000 kilometer, red.) van onze Aarde bevindt en in een baan rond de Melkweg draait. De nevel wordt ook wel ‘30 Doradus’ genoemd en is een gebied met duizenden sterren, meer bepaald de heetste en grootste sterren die astronomen kennen. De fonkelende blauwe sterren in het midden van de foto hebben de kracht om het gas om zich heen weg te blazen en zijn dus verantwoordelijk voor de holte in de nevel. Rond de middelste holte zijn de stoffige vezels te zien waaruit het ‘web van de Tarantula-nevel’ bestaat. Alleen de meest compacte gebieden rond de nevel kunnen aan de kracht van de sterren weerstaan, en vormen zo zones waarin nog meer jonge sterren, of ‘protosterren’, worden geproduceerd. Wanneer die sterren ‘volgroeid’ zijn, komen ze uit hun cocon en geven ze de nevel op hun beurt vorm. De felle ster in het midden is op zich niet speciaal, maar is wel erg helder waardoor de zogenaamde ‘diffractiepieken’ te zien zijn. Die pieken zijn het gevolg van de spiegels van de James Webb-telescoop en de manier waarop die het licht naar de wetenschappelijke instrumenten sturen. © AFP

Maar de JWST is tot nog veel meer in staat. Zo legt de ruimtetelescoop samen met Hubble de DART-missie vast op beeld. De bedoeling van deze missie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA was om na te gaan of een impact met een stelliet de baan van een asteroïde kan veranderen. De JWST keek hoe de DART-satelliet insloeg op de ruimterots Dimorphos, die zich op dat moment op een afstand van 11 miljoen kilometer van onze aarde bevond. Dimorphos is een “maantje” van de grotere asteroïde Didymos.

De James Webb-telescoop ontdekt in zijn eerste jaar ook een rotsachtige exoplaneet die bijna even groot is als aarde. De planeet, die officieel LHS 475 b wordt genoemd, is bijna even groot als de onze en heeft een diameter van 99 procent van de aarde. Daarmee brengt JWST ons steeds dichter bij een nieuw begrip van aardachtige werelden buiten het zonnestelsel, en dat terwijl de missie nog maar net begonnen is.

KIJK. Hoe ziet James Webb eruit en hoe werkt hij precies?

En soms kan je ook iets perongeluk ontdekken. Europese astronomen zagen met de James Webb Ruimtetelescoop (JWST) “per toeval” een asteroïde in de asteroïdengordel tussen de planeten Mars en Jupiter. De asteroïde, ongeveer zo groot als het Romeinse Colosseum, is het kleinste object dat tot nu toe met de ruimtetelescoop is waargenomen. De ontdekking vond plaats tijdens het kalibreren van het infrarood-instrument. De ongelooflijke gevoeligheid van de telescoop maakte het mogelijk om dit object van ongeveer 100 meter breed op een afstand van meer dan 100 miljoen kilometer waar te nemen.

Maar voor hetzelfde geld zie je iets wat er eigenlijk niet zou mogen zijn? Zo zag JWST begin dit jaar plots sterrenstelsels die bijna zo groot zijn als onze eigen Melkweg. Op zich niets uitzonderlijk, ware het niet dat niemand ze op die plaats had verwacht. Meer nog, ze konden daar gewoonweg niet zijn. Volgens analyses is het licht van de sterrenstelsels vertrokken toen ze amper 500 tot 700 miljoen jaar oud waren. Het universum stond op dat moment nog in zijn kinderschoenen, net na de oerknal. Dat er toen al sterrenstelsels bestonden is niet verrassend, wel dat ze zo goed ontwikkeld waren. De sterrenstelsels lijken te groot, de sterren te oud. Dat is volledig in strijd met onze bestaande ideeën over hoe het universum er in zijn beginjaren uitzag en evolueerde. Misschien is het dus tijd om de kosmologische theorieën over hoe sterrenstelsels na de oerknal ontstonden te herschrijven?

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm De Wolf-Rayetster (WR124), een van de helderste en grootste sterren in het heelal, bevindt zich op zo’n 15.000 lichtjaar van de aarde in het sterrenbeeld Boogschutter. Aan het einde van hun leven laten sterren hun buitenste materialen en lagen los wat zorgt voor prachtige roze wolken rond de ster. © AFP

Volledig scherm Wat je ziet op de beelden zijn dichte wolken van waterstofgas en stof in het sterrenbeeld Serpens, op zo’n 6.500 lichtjaar van de aarde. Deze zuilen van de schepping zijn slechts een klein deeltje van de Adelaarsnevel. © AFP

Al zullen de meeste mensen vooral de prachtige beelden van de ruimtetelescoop zijn eerste jaar onthouden. Neem nu bijvoorbeeld de iconische “Zuilen van de Schepping”, een van de mooiste en bekendste bezienswaadigheden van onze kosmos. Maar evengoed slaagde JWST erin om een prachtig en uitzonderlijk verschijnsel vast te leggen op beeld: een stervende ster (de Wolf-Rayetster) vlak voordat ze explodeert in een supernova.

En je hoeft niet altijd ver te reizen om mooie beelden te zien. Dat bewijst ook de James Webb meerdere keren. Zo maakte de ruimtetelescoop ook beelden van de reuzen uit ons zonnestelsel Jupiter, Uranus, Neptunus en Saturnus.

Volledig scherm 4 op een rij: Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus © NASA, ESA, CSA, STScI, JWST Saturn team

LEES OOK: