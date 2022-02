ISS wordt in januari 2031 uit ruimte gehaald en zal neerstorten in oceaan

Het ISS verwelkomde zijn eerste bemanning in 2000. Normaal zou het vijftien jaar meegaan, maar zijn levensduur werd verlengd. De regering Biden beloofde dat het nog tot 2030 operatief mocht blijven voor wetenschappelijk onderzoek in de ruimte. Daarna is het definitief voorbij.

Kerkhof

Bestemming is het ‘kerkhof voor ruimteschepen’, dat officieel South Pacific Oceanic Uninhabited Area heet. Het is een gebied in de buurt van Point Nemo, het meest afgelegen deel van onze planeet. Geen enkel ander punt in de oceaan ligt zo ver van land. Het is de plaats bij uitstek waar afgedankte ruimtetoestellen heen worden gestuurd. Onder het wateroppervlak liggen de verkoolde resten van tussen de 250 en 300 toestellen.