Israëlische kust zit na ‘ecologische ramp’ over tientallen kilometers onder de teer

Israël heeft zondag voor onbepaalde tijd al zijn stranden aan de Middellandse Zee gesloten, nadat de kust daar over tientallen kilometers besmeurd is geraakt met teer. De olie is vermoedelijk ergens in de voorgaande dagen in zee gedumpt of gelekt door een olietanker.