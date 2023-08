Is er een verband tussen autisme en je darmflora? Grootschalig onderzoek bundelt wereldwijde studies op zoek naar duidelijke antwoorden

De invloed van de miljoenen bacteriën in onze darmen reikt veel verder dan enkel ons spijsverteringsstelsel. Zo onderzoeken wetenschappers al enkele jaren de link tussen ons brein en onze darmen: zegt de samenstelling van onze darmflora ook iets over hoe we denken of hoe we ons voelen? En is er een link met autisme? Een nieuwe studie verzamelt gegevens van over de hele wereld over het verband tussen onze darmflora en autisme, prof. Jeroen Raes licht toe.