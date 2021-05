Is dit de virusvariant die de uitweg uit de coronamaatregelen verspert?

Rode mieren doen spinnen rechtsom­keer maken

21 mei Huis-tuin-en-keukenmiddeltjes tegen spinnen zoals citroenschillen of muntolie, ze werken geen van allen. Maar wandelt er een rode mier ergens rond in je huis, dan zal een spin daar niet in de buurt komen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Simon Fraser University in Vancouver, Canada.