Is dit de ultieme oplossing tegen muggenbeten? Duits apparaat vermindert jeuk met hitte: “Het is drie seconden stevig op de tanden bijten”

Overvloedi­ge regen, modderstro­men en rotslawi­nes: wat is ‘Genuade­pres­sie’ die noodweer in Alpen veroor­zaakt?

De afgelopen 72u teisterde hevig noodweer de regio rond de Alpen. Eerst waren er op zaterdag hevige onweersbuien, zelfs supercellen met hagel tot 5 cm, in Noord-Italië en Zuid-Duitsland. Daarna volgde op zondag een stortvloed aan neerslag, geproduceerd door een ‘Genuadepressie’. Lokaal viel er meer dan 400 liter neerslag met modderstromen en rotslawines als gevolg. Maar wat is een Genuadepressie? Hoe ontstaat zoiets en hoe vaak? En is er nog meer noodweer op komst? Klimatoloog Lander Van Tricht geeft duiding.