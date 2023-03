Is deze nieuwe vechtsport nog gevaarlijker dan boksen? Neuroloog vertelt wat er gebeurt met je lichaam

Dit weekend vindt in Amerika de finale van het razend populaire Power Slap plaats. Een nieuwe vechtcompetitie waarbij je je tegenstander zo hard mogelijk in het gezicht moet slaan, liefst met een knock-out tot gevolg. Maar hoe gevaarlijk is het om aan zoiets deel te nemen? En is het slechter voor je lichaam dan boksen? Wij vroegen het aan hersenchirurg Bart Depreitere (UZ Leuven).

Power Slap doet al enkele jaren de ronde op sociale media. Op TikTok krijgen video’s, waarin mensen elkaar hard met de vlakke hand slaan, miljoenen views. Ook sterren zoals Arnold Schwarzenegger en Logan Paul lieten al weten fan te zijn van de ‘sport’.

In 2023 gaat Power Slap echter nog een stapje verder. Dana White, de grote baas van de UFC (Ultimate Fighting Championship), organiseert namelijk een echte slapcompetitie, die live op de Amerikaanse televisie te bekijken valt. Daarin nemen de beste en sterkste atleten het tegen elkaar op. Dit weekend vindt de finale plaats tussen ‘Darius The Destroyer’ en ‘Wolverine’.

Lees verder onder de video.

#slap #knockout ♬ original sound - PowerSlap @powerslap The power of Chris Thomas is 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐋𝐄𝐕𝐄𝐋 💥 #powerslap Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat zijn de spelregels?

Het concept van Power Slap is relatief eenvoudig. Twee tegenstanders verzamelen zich aan een tafel, en tossen om te bepalen wie mag beginnen. Daarna mogen de deelnemers elkaar beurtelings meppen. Dit gebeurt altijd met de vlakke hand op de wang. Degene die wordt geslagen, mag zich niet verdedigen. Iedere speler heeft telkens dertig seconden tijd om die klap uit te delen. Als de mep is gebeurd, mag de tegenstander een halve minuut herstellen. Zo gaat het heen en weer, voor drie à vijf rondes.

Als je overtuigend wil winnen bij Power Slap, moet je erin slagen om de tegenstander knock-out te slaan. Als een deelnemers na tien seconden nog niet bij zinnen is, heeft die de ronde verloren. Is er niemand bewusteloos? Dan geeft een professionele jury punten. Daarbij houden ze rekening met de slagkracht van de aanvallen, en de reactie- en hersteltijd van de verdediger.

Is het gevaarlijk?

“Als ik de beelden zie van deze vechtsport, krijg ik daar uiteraard geen goed gevoel bij. Er wordt hard op het hoofd geslagen zonder enige vorm van enige bescherming”, zegt neurochirurg Bart Depreitere. “Je ziet het hoofd na de mep in sommige gevallen heel fel meedraaien. Hoe harder het hoofd meedraait, hoe groter de impact op belangrijke verbindingen in je hersenen zal zijn. De kans is dan ook groot dat je bij een goed geplaatste slag even het bewustzijn zal verliezen, en er een hersenschudding aan zal overhouden.”

Quote De deelnemers worden in een wedstrijd meerdere keren geslagen. De hersenen krijgen dus niet de kans om zich volledig te herstellen. Hersenchirurg Bart Depreitere (UZ Leuven)

En dat is volgens Depreitere helemaal niet zo onschuldig. “De deelnemers worden in een wedstrijd meerdere keren geslagen. De hersenen krijgen dus niet de kans om zich volledig te herstellen. Iets wat volgens meer en meer studies erg schadelijk kan zijn. We zien dat sporters die vaak een hersenschudding oplopen op latere leeftijd niet meer zo goed functioneren.”

“We denken zelfs dat er een relatie zou zijn tussen dementie en herhaaldelijke hersenschuddingen. Het verband is nog niet volledig aangetoond, en ik wil zeker niet voor paniek zorgen. Maar het is wel belangrijk om te weten dat wetenschappers die piste volop onderzoeken. Overigens zien we op de hersentrauma-raadpleging vaak patiënten die na wat een banale hersenschudding lijkt, langdurig last hebben van concentratieproblemen, slaapmoeilijkheden of emotionele stoornissen.”

Kunnen we het vergelijken met boksen?

“Bij boksen zie je af en toe ook iemand knock-out gaan na een stevige slag. Dat is ook natuurlijk niet iets waar ik als neurochirurg volledig achter kan staan. De kans op een hersenschudding blijft dan relatief groot. Maar bij boksen gaat het wel nog om een echte sport. Je kan je conditie er nog mee trainen, en je moet je tegenstander niet bewusteloos slaan om overtuigend te winnen. Dat is hier niet het geval. Heel spijtig, zeker als je weet dat we bij heel wat sporten het nut van hersenbescherming onderzoeken en aanmoedigen. Je hebt immers maar één stel hersenen.”

Lees ook: